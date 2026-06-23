ヤクルトは新外国人選手のレアンドロ・セデーニョ内野手（27）が23日に来日したと発表した。「再来日する事が出来て大変うれしいです。現在優勝争いをしているスワローズの一員として、少しでもリーグ優勝に貢献出来ればと思っています」とコメント。ベネズエラ出身のセデーニョは23年からオリックスでプレーし、24年には15本塁打をマーク。昨季は西武で74試合に出場し、打率・228、7本塁打、26打点だった。今季はパドレス傘