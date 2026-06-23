タレントの宮川大輔が２０日、関根勤のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、「ある意味怖かった」大物芸能人を明かした。宮川は関根から「ある意味怖かった人は？」と聞かれると「どう思われるか分からないが、びっくりしたのが哀川翔さん」と具体名を挙げた。一度仕事で一緒になり、映画の舞台挨拶で各地を回ることになり、哀川と一緒の新幹線に。「当時はタバコが吸えるところがあって、タバコ吸いに行こうよって（誘われて）、歩