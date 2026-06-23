女優、タレントの優香（45）が18日放送されたBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」に出演。先輩飯島直子（58）の“不変の美貌”に感嘆した。今回の放送で優香は、約26年前に缶コーヒーのCMで共演して以来、久々に飯島と仕事で再会。ともに“癒し系女優”として人気の2人が、東京・白金の居酒屋でさまざまなトークに花を咲かせた。冒頭で、店内で顔を合わせた2人は再開のうれしさで、感極まった表情を浮かべてハグ。飯島が優香