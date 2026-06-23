6月22日、7人組アイドルグループ「Hey! Say! JUMP」（以下、JUMP）の山田涼介が、ファッション誌『anan』の表紙を飾ることが告知された。早くもファンの注目を集めているが、同誌での“メイク”がSNSをざわつかせている。山田の表紙に関する情報は、日付が変わると同時に、『anan』公式Xアカウントで告知された。「ヘア＆メイクアーティストの小田切ヒロさんとともに、3つの“恋と運命”のグラビアを飾ると謳っています。山田