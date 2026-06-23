２０１１年ドイツ女子Ｗ杯優勝監督の佐々木則夫氏が、森保ジャパン北中米Ｗ杯優勝への道のりを指南した。日本サッカー協会（ＪＦＡ）女子ナショナルチームダイレクターを務める佐々木氏が２３日、都内で会見を行った。男子日本代表は今大会、強豪オランダ戦（１５日、米国・ダラス）で２―２の引き分け、続くチュニジア戦（２１日、メキシコ・モンテレイ）では４―０の大勝と勢いに乗っている。世界一を知る名将は、ここまで