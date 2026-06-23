松坂桃李が主演を務める2027年の大河ドラマ『逆賊の幕臣』（NHK総合ほか）より、宅麻伸、ふかわりょう、神尾楓珠、岩田剛典、北村一輝、柄本明の出演が発表された。将軍や老中、奉行、大名など江戸城に登場する人物を演じる。ふかわ、神尾、岩田は大河ドラマ初出演。【写真】江戸幕府12代将軍・徳川家慶役に宅麻伸新キャスト陣大河ドラマ第66作となる本作は、幕末を舞台に、忘れられた歴史の“敗者”＝幕臣の知られざる活躍