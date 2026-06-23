敵地ツインズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ツインズ戦に「1番・DH」で先発出場すると、初回に今季17号先頭打者アーチを放ち、2-1の勝利に貢献した。ドジャースは、メジャー全球団で一番乗りとなる今季50勝（29敗）に到達。試合後、球団Xが選んだ「今日の1枚」には、現地ファンから様々な反響があがっている。大谷は初回、相手先発マシューズが投じた2球目のチェンジアップを捉えた。打