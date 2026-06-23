◆パ・リーグ日本ハム４―０ロッテ（２３日・エスコンフィールド）３連勝中だったロッテは、３安打無得点で今季９度目の０封負けを喫して４連勝を逃した。日本ハム先発の北山に３安打完封勝利を許し、二塁を踏むことすらできなかった。０―３の７回には、今季加入したホセ・カスティーヨ投手（３０）が来日初登板。先頭の進藤の当たりが三塁ベースに当たって二塁打になり、続く山県のバントがリクエストでアウト判定がセーフ