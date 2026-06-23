タレントの渡辺満里奈が２３日までに、オフィシャルブログを更新。タレントの辺見えみり、バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子と女子会を開催したことを報告した。渡辺は「にぎやか女子会」と題してブログを更新すると、「ＴＦＭの『ＴＯＫＹＯＳＰＥＡＫＥＡＳＹ』でふたりで喋（しゃべ）り倒した後、ご飯食べに行こうよ！と計画してやっと会えた辺見えみりちゃん」と、ラジオ番組での共演がきっかけで食事の約束