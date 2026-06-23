２３日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本時間２１日に行われたサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのチュニジア戦で日本代表が史上最多となる４ゴールで快勝したこと、２６日のスウェーデン戦に臨むことを特集した。解説で出演の元日本代表ＭＦ森島寛晃さんは決勝トーナメント進出の場合、初戦で激突の濃厚なブラジル、モロッコという強豪について、司会の宮根誠司氏に「森島さん