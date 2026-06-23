◆パ・リーグ日本ハム４―０ロッテ（２３日・エスコンフィールド）３連勝中だったロッテは、３安打無得点で今季９度目の０封負けを喫して４連勝を逃した。日本は無先発の北山に３安打完封勝利を許し、二塁すら踏むことができなかった。先発の広池は初回にレイエスに１６号先制ソロを浴び、３回にも進藤に２号ソロを浴びるなど２失点。毎回安打を浴びる苦しい投球だったが、なんとか踏ん張って６回３失点でまとめ、先発として