サッカー北中米Ｗ杯で日本戦の解説を担当し「語録」が話題となっている元日本代表ＭＦ本田圭佑氏が２３日に自身のＸを更新。異例の呼びかけを行った。Ｗ杯１次リーグ第３戦の日本―スウェーデンの試合は日本時間２６日の午前８時にキックオフ。本田氏は自身が解説するＮＨＫの中継時間を知らせる投稿を引用し「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」と投稿。「＃金曜＃朝８時」とハッ