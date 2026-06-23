現地メディアが動画付きで紹介FIFA北中米ワールドカップ（W杯）の熱狂に沸くメキシコで、一人の日本人が現地メディアの視線を釘付けにしている。フリースタイルフットボールを特技とする女優でインフルエンサーの眞嶋優さんが、モンテレイのファンフェストで見せたパフォーマンスの様子が公開されると、SNS上で大きな反響を呼んでいる。W杯の開催地の一つ、メキシコのモンテレイでのファンフェストを訪れた眞嶋さん。日本代表