フィリピンでの活動AMDA提供 フィリピンで起きた地震を受け、AMDAが見た被災地の現状は？ 6月8日にフィリピンのミンダナオ島付近で発生した地震の支援で被災地を訪れた2人が、活動を報告しました。 岡山市に本部を置く国際医療ボランティア「AMDA」の職員、祖母井利昭（うばがい・としあき）さんとフィリピン出身の真治（しんじ）スサンさんです。 6月18日～21日まで調整員として被災地で活動し、食料