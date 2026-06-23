東急プラザ表参道「オモカド」と、ＫＩＴＴＥ大阪にある「ちいかわベーカリー」の常設店舗に「モモンガ」と「古本屋」の新メニューが登場。また、パン屋さんのスタッフ衣装を着た「モモンガ」と「古本屋」のオリジナルグッズも新たに仲間入りします☆ ちいかわベーカリー「モモンガ・古本屋」メニュー・グッズ 発売日：2026年7月3日(金)販売店舗：ちいかわベーカリー所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目3