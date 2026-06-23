些細なことでも注意が必要だ。オリエンタルラジオの藤森慎吾が6月20日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」にMCとして生出演。「燃えるのが怖い」と本音を吐露する場面があった。【映像】藤森慎吾、SNSの炎上の本音文字通りカフェをコンセプトとした当番組は、藤森率いるマスターチームと、2.5次元俳優らのホールチームで勝負。ボートレース予想やミニゲームに挑み、最終的にポイントでリードしたチームがご