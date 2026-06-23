レスリングの元世界女王でタレントの浜口京子（48）が23日、自身のインスタグラムを更新。人生で初めて“挑戦”したことを明かした。【写真】「人生で初めて…」“劇的チェンジ”を遂げた浜口京子浜口は「美容室で、私の人生で初めての、前髪など、パーマをかけていただきました」と報告。前髪やロングヘア全体に動きのあるパーマをかけた、“大胆チェンジ”のヘアスタイルを披露した。「新たな髪型に、挑戦のご報告でした