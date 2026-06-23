お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が22日に自身のアメブロを更新。長女・こうめちゃんが給食で好きになったという料理を手作りしたことを報告した。【映像】板野友美、夏を感じる涼し気な“友飯”を紹介この日、小原は「昨日は父の日でした」と切り出し「特に変わったこともせず過ごしました」と報告。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木へ「心も体も大きく逞しく存在も大きなお父さん いつもありがとう」と感