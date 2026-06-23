俳優で歌手の菅田将暉（33）が22日放送のニッポン放送「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式の司会で心強い存在だったという2組のアーティストを明かした。第1回の昨年に続いてグランドセレモニーの司会を担当。黒のスーツ姿で登場し、安定感ある進行でSNSでも称賛の声が集まった。式典を振り返り、「新浜レオンさんとかやっぱ凄いパ