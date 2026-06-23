マネージャーだった女性に暴行をした罪などに問われている、タレントのデヴィ夫人の初公判が始まりました。【映像】暴行の罪に問われているデヴィ被告タレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ被告（86）は、去年2月に都内の飲食店で自身の事務所の女性従業員に対してシャンパングラスなどを投げつけたほか、去年10月には動物病院で当時マネージャーだった30代の女性の胸や腹を殴るなどした暴行の罪に問われています。