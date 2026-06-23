5月に東京23区で売り出された中古マンションの平均価格は、1億2800万円あまりとなり、2002年の調査開始以降で過去最高となりました。【映像】中古マンション 過去最高額 東京23区 1億2800万円超不動産調査会社の「東京カンテイ」によりますと、5月の東京23区の中古マンション1戸あたりの平均価格は、70平方メートルあたり1億2849万円でした。一年前から27.4パーセント上昇し、25カ月連続で前の月を上回りました。このうち港