きょう（23日）午前、栃木県那須塩原市で地熱資源の調査のために掘削した井戸から硫化水素が発生し、作業をしていた60歳の男性が意識不明の重体です。きょう（23日）午前10時ごろ、那須塩原市湯本塩原にある国有林で、地熱資源の調査のために掘削した井戸から硫化水素が発生しました。警察によりますと、現場では複数の作業員が地中から噴き出す蒸気などを確認する「噴気試験」を行っていたところ、硫化水素を検知する機器が反応。