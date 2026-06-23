◇パ・リーグ日本ハム４―０ロッテ（2026年6月23日エスコンF）日本ハム・新庄剛志監督（54）が、7回の4番・清宮幸太郎に代打を送った理由を説明した。4点リードの7回2死一、二塁の場面で、3打席凡退だった清宮幸に対して、代打・水谷を送った。相手投手が左腕のカスティーヨということもあったが、新庄監督は試合後、「競争です。競争意識。あそこで水谷君は1本欲しかった。あと、万波君が打ってくれたのでね」と説明