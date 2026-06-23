ベルギーを訪問中の天皇皇后両陛下は、首都ブリュッセルにある王宮に入られました。ベルギー滞在3日目の22日、両陛下はブリュッセル市内にある国王一家の住まい「ラーケン宮」に到着されました。皇后さまは出迎えた国王夫妻とチークキスを交わし、場所を変えて記念撮影に臨まれました。陛下はこの王宮に以前も宿泊していますが、皇后さまは初めてで、国王夫妻が部屋を案内するなど、旧交を温められたということです。両陛下はこの