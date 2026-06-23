日本野球機構(NPB)は23日の公示を発表。ソフトバンクは上沢直之投手と岩井俊介投手を1軍登録しました。上沢投手は、今季8試合に先発し3勝2敗、防御率2.55を記録。前回楽天戦で3回4失点で負け投手となり、その後2軍で2試合に先発し調整しました。この日行われるオリックス戦に先発予定です。岩井投手は、今季は2軍で6試合に登板。合計6.1イニングを投げ無失点を継続し、1セーブを記録しています。今季初昇格で1軍の舞台でも好投に期