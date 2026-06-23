東京・北区の小学校の火事で、火元の音楽準備室から20本以上のハンガーが見つかったことがわかりました。【映像】ひさしに避難する児童ら19日に発生した北区滝野川の小学校の火事では、200平方メートルほどが焼け11人がけがをしました。その後の警視庁への取材で、火元の音楽準備室から20本以上の針金製のハンガーが電気ストーブの周辺から重なった状態で見つかったことがわかりました。このほか焼けたタオルもあったという