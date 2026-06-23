▽スイス―カナダ（日本時間25日午前4時・バンクーバー）第2戦でスイスは4得点、カナダは6得点でともに快勝。好調の攻撃力で拮抗した展開になりそうだ。スイスはマンザンビの突破力に期待。カナダはJ・デービッドがけん引する。▽ボスニア・ヘルツェゴビナ―カタール（日本時間25日午前4時・シアトル）ともに勝ち点1で白星が不可欠。高さで勝るボスニア・ヘルツェゴビナはセットプレーが鍵となる。40歳のジェコは得点なるか。