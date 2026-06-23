NPB(日本野球機構)は23日の公示を発表。阪神は梅野隆太郎選手と濱田太貴選手を登録しました。35歳のベテラン捕手である梅野選手は、今季ここまで9試合に出場。先発マスクをかぶった9日のソフトバンク戦で5回10失点を許すなどし、翌10日に登録抹消となっていましたが、2軍での調整を経て約2週間ぶりの1軍復帰となります。前日に伏見寅威選手と嶋村麟士朗選手の2人の捕手が登録抹消となっており、捕手陣の入れ替えとなりました。また