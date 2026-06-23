◇W杯北中米大会1次リーグJ組アルゼンチン ― オーストリア（2026年6月22日米国・ダラス）現役時代にバルセロナ（スペイン）やACミラン（イタリア）などで活躍した元ブラジル代表FWリバウド氏（54）が23日までに自身のインスタグラムを更新した。アルゼンチンのFWリオネル・メッシの大活躍を絶賛した。FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、2連覇を狙うアルゼンチン（FIFAラン