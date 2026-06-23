きのう夜、アメリカのベッセント財務長官とオンラインで会談した片山金融担当大臣は、最先端のAIモデル「クロード・ミュトス」の今後について、「断絶なくうまくいく」という見方を示しました。【映像】ベッセント財務長官と握手する片山大臣先端AIをめぐっては、アメリカ政府から安全保障を理由に、外国人によるアクセスの停止を命じられたとして、アンソロピック社が最新モデルの「クロード・ミュトス5」などの提供を停止す