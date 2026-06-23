気象庁は7月から9月までの3か月予報を発表しました。2026年も7、8月は全国的に気温が高くなる見通しです。気象庁によりますと7月と8月は地球温暖化の影響などで、全国的に平年よりも気温が高くなる見通しです。群馬・伊勢崎市で歴代最高気温の41.8度を観測した2025年の記録的な暑さほどにはならないとしていますが、気象庁は熱中症に厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、9月の気温はエルニーニョ現象などの影響で平年並みに