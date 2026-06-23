NPB(日本野球機構)は23日の公示を発表。楽天は瀧中瞭太投手を1軍登録し、早川隆久投手を登録抹消しました。瀧中投手は、今季9試合で3勝2敗、防御率1.48をマーク。この日、山形で開催される西武戦に先発予定です。直近は6月11日の巨人戦で8回2失点の力投をみせて白星を手にしています。登録抹消となった早川投手は、今季10試合で3勝3敗、防御率2.28の成績。前日は東京ドームでの西武戦に先発し、7回4失点10奪三振の内容で勝敗はつか