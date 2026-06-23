責任感がない犬の飼い主がしがちな行動5つ 犬と暮らすうえで、マナーやルールを守ることは基本中の基本です。しかし、「これくらいなら大丈夫」という根拠のない過信は、周囲に迷惑をかけるだけでなく、社会における犬全体のイメージを下げてしまうことにもつながります。 無自覚のまま不適切な飼育を続けてしまう前に、自分自身の行動を客観的に見直すことが大切です。まずは、責任感がない飼い主が