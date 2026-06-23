パナソニック・アビオニクスは、インタラクティブ3Dムービングマップ「Arc」が世界40社以上の航空会社に採用され、導入予定を含めて1,300機以上に搭載されると発表した。Arcはクラウド対応の編集ツール「Arc Studio」を強化し、航空会社がマップコンテンツの管理、カスタマイズ・路線や目的地のハイライト表示をより柔軟に行えるようにする。カスタムのポイント・オブ・インタレストや記事コンテンツの追加により、没入感のあるビ