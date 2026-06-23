現地６月20日のチュニジア戦を４−０で勝利し、モンテレイからベースキャンプ地のナッシュビルに戻った日本代表。25日のスウェーデン戦に向け、22日から再始動し、この日は回復メニュー中心だった。チュニジア戦の先発組はボール回しまでの約30分間だけ全体練習に参加して、先に上がった。それ以外の長友佑都や前田大然などサブ組は、U-19日本代表の布施克真ら４人とともに強度の高いトレーニングを消化。コンディションの向上