初出場のワールドカップは、無念の結果に終わった。現地６月22日に行なわれた北中米Ｗ杯のグループＪ第２節で、ヨルダン代表はアルジェリア代表とサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで対戦。36分にニザール・アル・ラシュダーンの得点で先制したものの、69分と82分にセットプレーから失点し、１−２で逆転負けを喫した。第１節でオーストリアに１−３で敗れていたヨルダンは２連敗となり、最終節のアルゼンチン戦を前