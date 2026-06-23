モロッコの選手のユニホームがビリビリに破けた(C)Getty Imagesサッカー北中米ワールドカップ（W杯）でユニホームが破れる事例が続出し、物議を醸している。プーマ社のユニホームを使用するモロッコ代表らのシャツが試合中に破れる事態が発生していることについて、英公共放送『BBC』の「Match of the Day」が公式インスタグラムで報じた。【写真】なぜ？ユニホームがビリビリに…『BBC』が報じたプーマ社の声明インスタでは