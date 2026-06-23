影山優佳が日本の4ゴールに大はしゃぎした(C)産経新聞社サッカー北中米ワールドカップ（W杯）を現地取材している、元日向坂46で女優の影山優佳の歓喜に沸く表情が注目を浴びた。日本代表はグループF第2戦のチュニジア代表戦に4−0で圧勝。今大会をライブ配信している『DAZN』はXで「現地レポーターを務める影山も、ゴールの舞×4 歓喜に沸く影山さんをどうぞ」と綴り、得点シーンに大はしゃぎする影山の姿を動画で投稿した。【