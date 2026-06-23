札幌で有料ごみ袋以外の収集が始まって１週間ですが、燃やせるごみの排出量が２０２５年の同時期より４．８％増えていることがわかりました。ナフサの供給不足による生活への影響はいまもなお続いています。６月１５日から始まった札幌市の「指定外」のごみ袋での収集。燃やせるごみと燃やせないごみが対象です。市によりますと、市内全体で１９日までの１週目の燃やせるごみの排出量は速報値で４６５３トン。２０２５年の同時期と