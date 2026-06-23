吉井新監督もチーム再建には時間がかかると理解を求めている（C）産経新聞社野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回は監督交代が注目を集めている楽天の戦いぶりをクローズアップする。吉井理人監督が楽天の指揮を執るようになって3戦目、待望の白星を手にした。【動画】延長12回、黒川のサヨナラタイムリーシーン、吉井楽天の初勝利となった6月22日に行われた西武戦（東京ドー