NPB(日本野球機構)は23日の公示を発表。広島は中村奨成選手を1軍登録し、辰見鴻之介選手を登録抹消しました。中村選手は今季29試合に出場し打率.181。ファームでは17試合出場で打率.266、2本塁打、3打点です。直近21日のソフトバンク2軍戦には「2番・センター」で出場し、4打数2安打をマークしています。抹消となった辰見選手は今季30試合出場で16盗塁をマーク。20日ヤクルト戦は代走で出場し2塁へヘッドスライディングで盗塁を決