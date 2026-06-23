きょうは沖縄戦の終結から81年となる「慰霊の日」。激戦地となった沖縄県糸満市では、追悼式が行われました。沖縄戦の戦没者24万人あまりの名前が刻まれる「平和の礎」には、朝から多くの人が訪れ、花を手向けて家族の名前をなでるなどして、思いを馳せていました。「お母さん、会いに来たよ」糸満市（38）「10・10空襲の時に家族が亡くなったことを知って、ちゃんと名前がある場所も分かったので、会わせてあげたいなって、子ども