気象庁は今年の夏も、東日本から沖縄・奄美で気温が高くなる見込みだとして熱中症対策を呼びかけました。気象庁は23日、来月からの3か月の予報を発表し、東日本や西日本、沖縄・奄美で平年より気温が高い見込みだとしました。特に7月と8月に日本付近が温かい空気に覆われやすく、高温になると見込んでいて、十分な熱中症対策を呼びかけました。降水量については、3か月を通して全国でほぼ平年並みの見込みです。一方、今年はエルニ