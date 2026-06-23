39年ぶりの円安水準が迫るなか、片山財務大臣はきのう夜、アメリカのベッセント財務長官と会談し、為替介入を含め円安への対応を協議しました。片山さつき 財務大臣「必要とあれば断固たる措置を取るということをお互いにしっかり合意している。いろいろと世界経済情勢が動いていることについて、よい話し合いができた。両方の認識は非常に近い」アメリカのベッセント財務長官とのオンライン会談はきのう夜に1時間ほど行われ