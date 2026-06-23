AKB48を運営する株式会社DHは、メンバー花田藍衣さんとの専属契約を解除したことを、AKB48の公式サイトを通じて発表しました。 【写真を見る】【 AKB48 】花田藍衣との専属契約を解除「特定のファンとの繋がり」運営「本人には話し合いを拒絶されました」「契約解除はやむを得ない」【 全文掲載 】本件については「AKB48として初めてとなりますが、契約解除はやむを得ないとの結論」としています。 ▽▽▽▽株式会社