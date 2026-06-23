多くのヒット曲で知られる作曲家・筒美京平（１９４０〜２０２０年）の未発表曲を収録したアルバム「ＴｏｋｙｏＳｕｉｔｅ」が注目を集めている。筒美がプライベートな活動として続けていたジャズバンドに参加していたサックス奏者・苫米地義久のために書き下ろしたインストゥルメンタル曲が中核となっている。筒美のあまり知られていない側面に光を当てた作品だ。（編集委員桜井学）いしだあゆみの「ブルー・ライト・ヨコ