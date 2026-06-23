◇出場選手登録【阪神】梅野隆太郎捕手（捕手強化）、浜田太貴外野手（外野強化）【DeNA】入江大生投手（先発要員）、梶原昂希外野手（外野強化）【広島】中村奨成外野手（野手強化）【ヤクルト】石井巧内野手（内野強化）【ソフトバンク】上沢直之投手（右肘コンディション不良回復）、岩井俊介投手（中継ぎ強化）【オリックス】博志投手（中継ぎ強化）【楽天】滝中瞭太投手（先発要員）◇同抹消【広島】辰見鴻之介内野手（左