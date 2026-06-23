漫才コンビ、ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が23日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組ではサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ第3戦スウェーデン戦に臨む日本代表を特集した。番組内では、ゲームの最新AIを使ってスウェーデン戦をシミュレーション。MCの青木源太アナが「夢のW杯実況をします」とノリノリで進行し、「吉田さん、この試合はどこに