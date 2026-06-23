サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードのエリック・ブレトス・スポーツディレクターが２２日、来季チーム構想について話し、日本代表ＭＦ久保建英の残留を前提に考えているとした。スペインのスポーツ紙マルカが伝えている。Ｗ杯での久保の怪我についてブレトス氏は「彼のここへの復帰に影響が出るものではない。願わくばこの先しばらく彼を抱えていたい。それは贅沢なこと」と日本代表選手を構想の核としていると