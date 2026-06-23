Mike Andronico/CNN Underscored（CNN）最高の「iPad」について語るのは、捨て曲のないアルバムでトップソングを議論するようなものだ。誰もが一理ある。アップルは最高のタブレットをいくつも作っているので、選んだものが買えるなら、その判断におそらくは満足するだろう。とはいえ、トップクラスのiPadについて語るとき、筆者は「やりすぎ」という言葉を何度も使ってきたので、今が究極のアップル製タブレット購入ガイドを書く